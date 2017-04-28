Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні заборонили показувати фільм про Бузину

цінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".
В Україні заборонили показувати фільм про Бузину Олесь Бузина. Фото: vesti.ru

Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє прес-служба Держкіно.

Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".

16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.

Нагадаємо, 16 квітня в Києві застрелили колишнього шеф-редактора, журналіста видання "Сегодня" Олеся Бузину. Того ж дня міліція знайшла автомобіль ймовірних вбивць журналіста.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримали двох підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав імена двох затриманих: це Андрій Олександрович Медведько (27.09.1989 р.н.) та Денис Валерійович Поліщук (14.06.1990 р.н.).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.