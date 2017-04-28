В Україні заборонили показувати фільм про Бузину

цінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів більшістю голосів ухвалила рішення про заборону демонстрування фільму "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє прес-служба Держкіно.

Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".

16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.

Нагадаємо, 16 квітня в Києві застрелили колишнього шеф-редактора, журналіста видання "Сегодня" Олеся Бузину. Того ж дня міліція знайшла автомобіль ймовірних вбивць журналіста.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримали двох підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав імена двох затриманих: це Андрій Олександрович Медведько (27.09.1989 р.н.) та Денис Валерійович Поліщук (14.06.1990 р.н.).