В Україні заборонили показувати фільм про Бузину
Згідно з інформацією, оцінити фільм попросила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє прес-служба Держкіно.
Показувати фільм на території України заборонили "у зв’язку з виявленими в ньому порушеннями чинного законодавства".
16 квітня колишній шеф-редактор газети "Сегодня" Бузина був застрелений біля під'їзду власного будинку.
Нагадаємо, 16 квітня в Києві застрелили колишнього шеф-редактора, журналіста видання "Сегодня" Олеся Бузину. Того ж дня міліція знайшла автомобіль ймовірних вбивць журналіста.
За підозрою в скоєнні цього злочину затримали двох підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав імена двох затриманих: це Андрій Олександрович Медведько (27.09.1989 р.н.) та Денис Валерійович Поліщук (14.06.1990 р.н.).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків