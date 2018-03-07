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В Україні заборонили розміщувати рекламу на ліхтарях та конструкціях транспортних мереж

"За" проголосували 226 голосів
Верховна Рада ухвалила в цілому закон №3454 щодо розміщення реклами.
В Україні заборонили розміщувати рекламу на ліхтарях та конструкціях транспортних мереж Фото: з відкритих джерел

"За" з другого разу проголосували 226 народних депутатів, інформує "112 Україна".

Забороняється розміщення реклами на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, а також на ліхтарях.

"Законопроект спрямований в першу чергу на забезпечення безпеки, оскільки йдеться про заборону розміщувати рекламні конструкції на опорах транспортних мереж", - сказала голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України розробило законопроект про рекламу лікарських засобів, в якому пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".

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03 07 2018 18:56
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