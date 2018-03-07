CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада ухвалила в цілому закон №3454 щодо розміщення реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні заборонили розміщувати рекламу на ліхтарях та конструкціях транспортних мереж
"За" проголосували 226 голосів
Фото: з відкритих джерел
"За" з другого разу проголосували 226 народних депутатів, інформує "112 Україна".
Забороняється розміщення реклами на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, а також на ліхтарях.
"Законопроект спрямований в першу чергу на забезпечення безпеки, оскільки йдеться про заборону розміщувати рекламні конструкції на опорах транспортних мереж", - сказала голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України розробило законопроект про рекламу лікарських засобів, в якому пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 07 2018 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"