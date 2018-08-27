В Україні заборонили три лікарських препарати
"Заборони "Біосепта" і "Назо-спрея" - тимчасові. Що стосується "Ренальган-Біолік", то аптеки зобов'язані знищити наявні запаси препарату або ж повернути його виробнику", - повідомляє на своєму офіційному сайті Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Ренальган-Біолік" використовується для симптоматичного лікування больового синдрому при спазмах гладкої м'язової тканини внутрішніх органів.
Український антисептик "Біосепт" призначається для дезінфекції шкіри рук. Його тимчасова заборона пов'язана з "невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення". Держслужба зобов'язала аптеки помістити тимчасово заборонені препарати в карантин до наступного розпорядження.
Додамо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав порушенням законодавства антиконкурентні узгоджені дії чотирьох фармацевтичних компаній і застосував до них штрафи на загальну суму 18 млн грн. Компанії завищували вартість лікарських засобів.
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