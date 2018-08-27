В Україні заборонили три лікарських препарати

В українських аптеках тимчасово заборонено реалізацію двох лікарських препаратів: антисептика "Біосепт" і назального спрею "Назо-спрей". При цьому знеболювальне "Ренальган-Біолік" заборонене до продажу повністю.

"Заборони "Біосепта" і "Назо-спрея" - тимчасові. Що стосується "Ренальган-Біолік", то аптеки зобов'язані знищити наявні запаси препарату або ж повернути його виробнику", - повідомляє на своєму офіційному сайті Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Ренальган-Біолік" використовується для симптоматичного лікування больового синдрому при спазмах гладкої м'язової тканини внутрішніх органів.

Український антисептик "Біосепт" призначається для дезінфекції шкіри рук. Його тимчасова заборона пов'язана з "невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення". Держслужба зобов'язала аптеки помістити тимчасово заборонені препарати в карантин до наступного розпорядження.

Додамо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав порушенням законодавства антиконкурентні узгоджені дії чотирьох фармацевтичних компаній і застосував до них штрафи на загальну суму 18 млн грн. Компанії завищували вартість лікарських засобів.