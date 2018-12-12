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В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
В Україні встановили постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".
В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи Фото: gettyimages.com

Йдеться про вакцину серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія з маркуванням російською мовою, інформує "Еспресо".

Засіб ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.

Також, в українських аптеках тимчасово заборонено реалізацію двох лікарських препаратів: антисептика "Біосепт" і назального спрею "Назо-спрей". При цьому знеболювальне "Ренальган-Біолік" заборонене до продажу повністю.

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12 12 2018 10:43
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