ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні встановили постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи
Відповідне розпорядження опублікували на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Фото: gettyimages.com
Йдеться про вакцину серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія з маркуванням російською мовою, інформує "Еспресо".
Засіб ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.
Також, в українських аптеках тимчасово заборонено реалізацію двох лікарських препаратів: антисептика "Біосепт" і назального спрею "Назо-спрей". При цьому знеболювальне "Ренальган-Біолік" заборонене до продажу повністю.
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