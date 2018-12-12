В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи Відповідне розпорядження опублікували на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

В Україні встановили постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".

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Йдеться про вакцину серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія з маркуванням російською мовою, інформує "Еспресо". Засіб ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства. Також, в українських аптеках тимчасово заборонено реалізацію двох лікарських препаратів: антисептика "Біосепт" і назального спрею "Назо-спрей". При цьому знеболювальне "Ренальган-Біолік" заборонене до продажу повністю.

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