БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЕлектронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні заборонили WebMoney
Строк дії санкцій три роки
фото: WebMoney
Про це йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента, - йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента.
Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.
Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.
Строк дії санкцій три роки.
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