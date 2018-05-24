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В Україні заборонили WebMoney

Строк дії санкцій три роки
Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.
В Україні заборонили WebMoney фото: WebMoney

Про це йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента, -  йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента.

Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.

Строк дії санкцій три роки.

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24 05 2018 18:18
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