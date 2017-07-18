В Україні зафіксували нові випадки захворювання на ботулізм

Сироватки проти ботулізму в регіонах України немає

В Україні зафіксували декілька нових випадків захворювання на ботулізм. Один зі випадків захворювання стався через вживання рибної консерви промислового виробництва.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook провідний інфекціоніст України професор Ольга Голубовська. Раніше інфекціоністи повідомляли, що збудник ботулізму може міститься в продуктах домашнього виготовлення.

Зокрема, радили зменшити або уникати вживання в'яленої, копченої або слабо просоленої риба, ковбаси, шинки, м'ясних, рибних, овочевих та грибних консервах.

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"У нас декілька нових випадків ботулізму, один з яких обумовлений вживанням рибної консерви промислового виробництва. Тому я змушена переглянути свої рекомендації щодо профілактики ботулізму. До того, що було написано раніше, необхідно додати або обмеження вживання консервованої продукції, купленої в магазинах і виробленої в промислових умовах, або цю продукцію необхідно піддати термічній обробці", – йдеться в повідомленні.

Голубовська наголосила, що сироватки проти ботулізму в регіонах України немає.

Нагадаємо, що ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.

Загалом в Україні за три місяці зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 з них - зі смертельним наслідком.