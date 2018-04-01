В Україні зафіксували збільшення кількості жерт насильства з боку поліції за два роки

За останні два роки в Україні збільшилася кількість жертв насильства з боку співробітників Національноїї поліції.

Про це йдеться у звіті Харківського інституту соціальних досліджень "Моніторинг незаконного насильства в поліції України", пише "Громадське".

Автори дослідження опитали три тисячі людей у десяти областях України. 59 осіб із числа опитаних заявили, що стали жертвами насильства з боку поліції.

"Ми традиційно оцінили кількість людей, що особисто стали жертвами незаконного насильства з боку працівників поліції протягом 2017 року. В оцінці періоду 2004–2009 рр. нами було виявлено 105 таких випадків (3,5%); у 2010 році - 34 випадки (2,1%); у 2011 році стало 78 випадків (2,6%); в 2015–24 випадки (1,3%), а в 2017–59 випадків (2,0%)", - йдеться у дослідженні.

Ключовими факторами, які впливають на насильство з боку поліції, опитані виділяють такі: безкарність співробітників поліції, які застосовують незаконні методи в роботі (43,5%); поганий добір кадрів, унаслідок чого до поліції потрапляють люди із садистськими нахилами (34,7%) та невисокий професійний і культурний рівень співробітників поліції (30,5%).

"Є два ключових показники, які ми спростерігаємо. По-перше, збільшується кількість постраждалих від дій поліцейських. А по-друге, з боку звичайних людей збільшується кількість тих, хто виправдовує такі дії поліцейських. Люди втомилися від ситуації в країні, люди втомилися від війни. Тому вони хочуть простих рішень", - сказав у коментарі Громадському співавтор дослідження Денис Кобзін.

Згідно дослідження, майже кожен четвертий українець (24,4%) так чи інакше допускає можливість застосування поліцією незаконного насильства або навіть катувань. Найбільш припустимим незаконне насильство залишається "для розкриття особливо тяжких злочинів", "для запобігання терористичного акту" та "як покарання й помста ґвалтівникам, убивцям".

Три чверті опитаних (75,6%) не визнають незаконного насильства в поліції ні за яких обставин або виправдань.

Водночас, 39,7% опитаних вважають, що поліція не застосовує незаконне насильство у своїй роботі. За словами співавтора дослідження Дениса Кобзіна, часом поліція навпаки не застосовує силу, коли це необхідно.

"У нас виходить, що є два режими: або ми б'ємо, або ми нічого не робимо. Тобто якогось режиму професійної роботи майже немає. Адже сам співробітник і його керівництво зараз не можуть бути упевнені: чи об'єктивно і справедливо щодо них буде проведене розслідування", - зазначає Кобзін.

Щоб запобігти протиправному насильству в поліції, опитані в першу чергу виділяють суворіше покарання за факти невиправданого насильства (46% відповідей); поліпшення добору претендентів на роботу в поліції (35%) і покращення підготовки поліцейських кадрів (34%).

Нагадаємо, у 2017 році 337 співробітникам Нацполіції оголосили про підозру, частина з них – керівники. Глава Нацполіції Сергій Князєв не уточнив, за які злочини повідомлено про підозру та засуджено правоохоронців, але назвав цей процес природним.