В Україні зафіксували збільшення кількості жерт насильства з боку поліції за два роки
Про це йдеться у звіті Харківського інституту соціальних досліджень "Моніторинг незаконного насильства в поліції України", пише "Громадське".
Автори дослідження опитали три тисячі людей у десяти областях України. 59 осіб із числа опитаних заявили, що стали жертвами насильства з боку поліції.
"Ми традиційно оцінили кількість людей, що особисто стали жертвами незаконного насильства з боку працівників поліції протягом 2017 року. В оцінці періоду 2004–2009 рр. нами було виявлено 105 таких випадків (3,5%); у 2010 році - 34 випадки (2,1%); у 2011 році стало 78 випадків (2,6%); в 2015–24 випадки (1,3%), а в 2017–59 випадків (2,0%)", - йдеться у дослідженні.
Ключовими факторами, які впливають на насильство з боку поліції, опитані виділяють такі: безкарність співробітників поліції, які застосовують незаконні методи в роботі (43,5%); поганий добір кадрів, унаслідок чого до поліції потрапляють люди із садистськими нахилами (34,7%) та невисокий професійний і культурний рівень співробітників поліції (30,5%).
"Є два ключових показники, які ми спростерігаємо. По-перше, збільшується кількість постраждалих від дій поліцейських. А по-друге, з боку звичайних людей збільшується кількість тих, хто виправдовує такі дії поліцейських. Люди втомилися від ситуації в країні, люди втомилися від війни. Тому вони хочуть простих рішень", - сказав у коментарі Громадському співавтор дослідження Денис Кобзін.
Згідно дослідження, майже кожен четвертий українець (24,4%) так чи інакше допускає можливість застосування поліцією незаконного насильства або навіть катувань. Найбільш припустимим незаконне насильство залишається "для розкриття особливо тяжких злочинів", "для запобігання терористичного акту" та "як покарання й помста ґвалтівникам, убивцям".
Три чверті опитаних (75,6%) не визнають незаконного насильства в поліції ні за яких обставин або виправдань.
Водночас, 39,7% опитаних вважають, що поліція не застосовує незаконне насильство у своїй роботі. За словами співавтора дослідження Дениса Кобзіна, часом поліція навпаки не застосовує силу, коли це необхідно.
"У нас виходить, що є два режими: або ми б'ємо, або ми нічого не робимо. Тобто якогось режиму професійної роботи майже немає. Адже сам співробітник і його керівництво зараз не можуть бути упевнені: чи об'єктивно і справедливо щодо них буде проведене розслідування", - зазначає Кобзін.
Щоб запобігти протиправному насильству в поліції, опитані в першу чергу виділяють суворіше покарання за факти невиправданого насильства (46% відповідей); поліпшення добору претендентів на роботу в поліції (35%) і покращення підготовки поліцейських кадрів (34%).
Нагадаємо, у 2017 році 337 співробітникам Нацполіції оголосили про підозру, частина з них – керівники. Глава Нацполіції Сергій Князєв не уточнив, за які злочини повідомлено про підозру та засуджено правоохоронців, але назвав цей процес природним.
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