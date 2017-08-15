В Україні закриють 162 школи в 2017 Кількість українських шкіл скоротиться до 16 566

Кількість шкіл в Україні у 2017/2018 навчальному році складе 16 566, що на 162 менше, ніж у 2016/2017.

Фото: OGO.ua

Станом на 1 вересня 2017 року в Україні функціонуватимуть 16 566 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 435 - у Києві. Середня наповнюваність класів складе: в сільській місцевості - 13 учнів, у містах - 25. Також зазначається, що станом на 1 серпня в Україні діють 338 опорних шкіл, а 744 - їхні філії, - повідомляють "Українські новини", посилаючись на презентацію Міністерства освіти і науки. Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів. Протягом наступного навчального року Міністерство освіти і науки планує провести перепідготовку 22 тисяч учителів початкової школи в рамках реформування системи освіти.

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