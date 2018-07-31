В Україні залишився один виробник легкових автомобілів

Всі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".

Випуск легкових автомобілів виріс на 8,8% до 3349 тисяч одиниць, тоді як за аналогічний період минулого року "Єврокар" виробив 2785 авто, ще 293 автомобіля - Запорізький автозавод (ЗАЗ), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані "Укравтопрому".

Також повідомляється, щооб випуск комерційних автомобілів за січень-червень скоротився на 47% - до 109 одиниць (без урахування даних ПрАТ "АвтоКрАЗ", які не надали), а випуск автусів зріс на 17,2% - до 395 одиниць.

Нагадаємо, у порівнянні з першим півріччям 2017 року попит на електромобілі в Україні в першому півріччі 2018 року зріс в півтора рази.