НОВИНИВсі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні залишився один виробник легкових автомобілів
Випуск комерційних автомобілів за січень-червень скоротився на 47%
Фото: expres.ua
Випуск легкових автомобілів виріс на 8,8% до 3349 тисяч одиниць, тоді як за аналогічний період минулого року "Єврокар" виробив 2785 авто, ще 293 автомобіля - Запорізький автозавод (ЗАЗ), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані "Укравтопрому".
Також повідомляється, щооб випуск комерційних автомобілів за січень-червень скоротився на 47% - до 109 одиниць (без урахування даних ПрАТ "АвтоКрАЗ", які не надали), а випуск автусів зріс на 17,2% - до 395 одиниць.
У травні 2018 року з заводів України вийшло 442 автотранспортних засоби, що в 90 разів менше травневого результату 10-річної давності.
Нагадаємо, у порівнянні з першим півріччям 2017 року попит на електромобілі в Україні в першому півріччі 2018 року зріс в півтора рази.
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31 07 2018 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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