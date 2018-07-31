Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні залишився один виробник легкових автомобілів

Випуск комерційних автомобілів за січень-червень скоротився на 47%
Всі легкові авто в першому півріччі 2018 року в Україні випускав тільки завод "Єврокар".
В Україні залишився один виробник легкових автомобілів Фото: expres.ua

Випуск легкових автомобілів виріс на 8,8% до 3349 тисяч одиниць, тоді як за аналогічний період минулого року "Єврокар" виробив 2785 авто, ще 293 автомобіля - Запорізький автозавод (ЗАЗ), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані "Укравтопрому".

Також повідомляється, щооб випуск комерційних автомобілів за січень-червень скоротився на 47% - до 109 одиниць (без урахування даних ПрАТ "АвтоКрАЗ", які не надали), а випуск автусів зріс на 17,2% - до 395 одиниць.

У травні 2018 року з заводів України вийшло 442 автотранспортних засоби, що в 90 разів менше травневого результату 10-річної давності.
 

Нагадаємо, у порівнянні з першим півріччям 2017 року попит на електромобілі в Україні в першому півріччі 2018 року зріс в півтора рази.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.