Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні "замінували" третій вокзал за чотири дні

Через повідомлення аноніма довелося евакуювати вокзал в Одесі
В Одесі через повідомлення про мінування вранці 24 грудня евакуювали вокзал і автостанцію "Привоз".
В Україні "замінували" третій вокзал за чотири дні Фото: od.npu.gov.ua

Анонімні повідомлення про замінування надійшли на лінію "102" перед дев'ятою годиною ранку з одного й того ж номера, повідомила місцева поліція.

На місце скерували слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції, фахівців-вибухотехніків, кінологів і співробітників ДСНС.

Вони перевірили будівлі та прилеглу територію, але нічого небезпечного не знайшли.

Під час обстеження евакуювали близько 300 чоловік. Після перевірки вокзал і автостанція відновили роботу. 

Нагадаємо, що 22 грудня вибухівку шукали на вокзалі в Києві, а 21 грудня - у Львові.    

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 11:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.