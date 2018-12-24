CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі через повідомлення про мінування вранці 24 грудня евакуювали вокзал і автостанцію "Привоз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні "замінували" третій вокзал за чотири дні
Через повідомлення аноніма довелося евакуювати вокзал в Одесі
Фото: od.npu.gov.ua
Анонімні повідомлення про замінування надійшли на лінію "102" перед дев'ятою годиною ранку з одного й того ж номера, повідомила місцева поліція.
На місце скерували слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції, фахівців-вибухотехніків, кінологів і співробітників ДСНС.
Вони перевірили будівлі та прилеглу територію, але нічого небезпечного не знайшли.
Під час обстеження евакуювали близько 300 чоловік. Після перевірки вокзал і автостанція відновили роботу.
Нагадаємо, що 22 грудня вибухівку шукали на вокзалі в Києві, а 21 грудня - у Львові.
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24 12 2018 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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