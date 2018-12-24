В Україні "замінували" третій вокзал за чотири дні

Через повідомлення аноніма довелося евакуювати вокзал в Одесі

В Одесі через повідомлення про мінування вранці 24 грудня евакуювали вокзал і автостанцію "Привоз".

Анонімні повідомлення про замінування надійшли на лінію "102" перед дев'ятою годиною ранку з одного й того ж номера, повідомила місцева поліція.

На місце скерували слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції, фахівців-вибухотехніків, кінологів і співробітників ДСНС.

Вони перевірили будівлі та прилеглу територію, але нічого небезпечного не знайшли.

Під час обстеження евакуювали близько 300 чоловік. Після перевірки вокзал і автостанція відновили роботу.

Нагадаємо, що 22 грудня вибухівку шукали на вокзалі в Києві, а 21 грудня - у Львові.