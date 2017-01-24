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В Україні запрацює ще одна платіжна система

Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ "Акордбанк"
Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" та видав їй свідоцтво.
В Україні запрацює ще одна платіжна система Фото: radio24.ua

Відомості про "Платисервіс" внесено до Реєстру платіжних систем, - повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з правилами "Платисервіс" учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи.

Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ "Акордбанк".

Платіжна система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.

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24 01 2017 21:37
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