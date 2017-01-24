В Україні запрацює ще одна платіжна система

Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" та видав їй свідоцтво.

Відомості про "Платисервіс" внесено до Реєстру платіжних систем, - повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з правилами "Платисервіс" учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи.

Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ "Акордбанк".

Платіжна система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.

Раніше правління Національного банку схвалило та презентувало дорожню карту Cashless Economy, у якій вперше прописано плани з використання технології Blockchain в Україні.