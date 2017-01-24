В Україні запрацює ще одна платіжна система
Відомості про "Платисервіс" внесено до Реєстру платіжних систем, - повідомляє прес-служба регулятора.
Згідно з правилами "Платисервіс" учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи.
Розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ "Акордбанк".
Платіжна система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.
Раніше правління Національного банку схвалило та презентувало дорожню карту Cashless Economy, у якій вперше прописано плани з використання технології Blockchain в Україні.
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