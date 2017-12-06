В Україні запрацювала дорожня поліція: на дорогах обладнають вісім стаціонарних постів

В Україні сьогодні запускають дорожню патрульну поліцію, для її роботи обладнають вісім стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.

"Управління патрульної (дорожньої, - ред.) поліції, які знаходяться на ділянках доріг, будуть патрулювати певні ділянки, щоб зробити це максимально ефективним і максимально наближеним до управлінь патрульної поліції. Також вздовж тих ділянок доріг було визначено 8 колишніх стаціонарних постів ДАІ, на яких наразі також буде нести службу патрульна поліція, і в майбутньому ці стаціонарні пости стануть дорожніми станціями патрульної поліції", - повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує "112.Україна".

"Громадяни зможуть отримати певні послуги, також на них буде розміщуватися не тільки патрульна поліція, а й у майбутньому інші служби, які будуть взаємодіяти, щоб краще здійснювати нагляд за станом доріг, надавати послуги громадянам і взаємодіяти з метою поліпшення ситуації як з аварійністю, так і зі станом дорожнього покриття", - зазначив Білошицький.

Білошицький також додав, що на сьогодні визначено понад 20 патрулів нової поліції. Вісім стаціонарних постів у майбутньому переобладнають на дорожні станції патрульної поліції.

Нагадаємо, в квітні голова Національної поліції Сергей Князєв попросив збільшити фінансування його відомства на 4 млрд грн.

У травні в Києві презентували оновлений підрозділ річкової поліції.