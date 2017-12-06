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В Україні запрацювала дорожня поліція: на дорогах обладнають вісім стаціонарних постів

Раніше на них розташовувалися пости ДАІ
В Україні сьогодні запускають дорожню патрульну поліцію, для її роботи обладнають вісім стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.
В Україні запрацювала дорожня поліція: на дорогах обладнають вісім стаціонарних постів Фото:Facebook Артема Шевченко

"Управління патрульної (дорожньої, - ред.) поліції, які знаходяться на ділянках доріг, будуть патрулювати певні ділянки, щоб зробити це максимально ефективним і максимально наближеним до управлінь патрульної поліції. Також вздовж тих ділянок доріг було визначено 8 колишніх стаціонарних постів ДАІ, на яких наразі також буде нести службу патрульна поліція, і в майбутньому ці стаціонарні пости стануть дорожніми станціями патрульної поліції", повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує "112.Україна".

"Громадяни зможуть отримати певні послуги, також на них буде розміщуватися не тільки патрульна поліція, а й у майбутньому інші служби, які будуть взаємодіяти, щоб краще здійснювати нагляд за станом доріг, надавати послуги громадянам і взаємодіяти з метою поліпшення ситуації як з аварійністю, так і зі станом дорожнього покриття", - зазначив Білошицький.

Білошицький також додав, що на сьогодні визначено понад 20 патрулів нової поліції. Вісім стаціонарних постів у майбутньому переобладнають на дорожні станції патрульної поліції.

Нагадаємо, в квітні голова Національної поліції Сергей Князєв попросив збільшити фінансування його відомства на 4 млрд грн.

У травні в Києві презентували оновлений підрозділ річкової поліції.

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12 06 2017 10:19
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