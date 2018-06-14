В Україні запрацювала Рада з питань інтелектуальної власності

Кубів доручив Укрпатенту до 20 липня зібрати і передати Мінекономрозвитку інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, створені за державні кошти, які перебувають на балансі державних підприємств, наукових установ, закладів освіти

14 червня під головуванням першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва відбулося перше засідання Ради з питань інтелектуальної власності.

Як зазначають у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Рада створена для посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні, для протидії "патентному троллінгу", для боротьби з інтернет-піратством, для легалізації програмного забезпечення в органах державної влади, для організації функціонування Центрів підтримки технологій та інновацій і для взаємодії з Вищим спеціалізованим судом з питань інтелектуальної власності.

"Український винахідник та науковець має право на захист своїх розробок, а Україна зацікавлена у стимулюванні та впровадженні результатів інтелектуальної діяльності у реальний сектор економіки. Ми створюємо взаємовигідну, ефективну систему і сьогодні зробили великий крок у цьому напрямку - розпочали роботу Ради з питань інтелектуальної власності. Вона є майданчиком для напрацювання пропозицій щодо реформи у цій сфері", – стверджує Кубів.

Степан Кубів зазначив, що основними завданнями Ради є:

- координація взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу та громадського сектору у сфері інтелектуальної власності;

- визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, які виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

- розробка законодавчих змін у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів України, розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності тощо.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук стверджує, що Рада – це надійна платформа для координації реформи системи захисту прав інтелектуальної власності, яка є відправною точкою та основою для сталого інноваційного розвитку України.

Під час засідання також обговорювалася необхідність запровадження інституції державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, питання ефективної роботи регіональних Координаційних рад боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, був заслуханий звіт про проведення інвентаризації та оцінки об'єктів права інтелектуальної власності підприємств (установ, організацій), які створено за державні кошти та затверджений персональний склад Ради з питань інтелектуальної власності.

За підсумками першого засідання Ради Степан Кубів дав низку доручень центральним органам виконавчої влади.

Як зазначають у Мінекономрозвитку, він також доручив Укрпатенту до 20 липня 2018 зібрати і передати Мінекономрозвитку інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, створені за державні кошти, які перебувають на балансі державних підприємств, наукових установ, закладів освіти.

Рада з питань інтелектуальної власності, як повідомляють у міністерстві, – це консультативно-дорадчий Урядовий орган, створений згідно з постановою Кабінету Міністрів від 7 лютого 2018 року №90 за ініціативою Мінекономрозвитку для координації процесів функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

У першому засіданні Ради з питань інтелектуальної власності, як стверджують у міністерстві, взяли участь міжнародні експерти, фахівці державних інституцій США, ЄС та України, очільники правоохоронних структур та судової гілки влади, лідери громадських об'єднань та галузевих асоціацій, науковці та представники правовласників.

Нагадаємо, Україну перевели із третього до другого пріоритету країн, де зафіксована велика кількість випадків підробок та інтелектуального піратства.