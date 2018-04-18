В Україні запрацювали антирейдерські аграрні штаби

Кабінет міністрів відновив роботу антирейдерських аграрних штабів на час посівної кампанії.

Уряд вже отримав інформацію з регіонів про можливість загострення ситуації із захоленням земель під час відновлення сільськогосподарських робіт, - повідомив міністр юстиції Павло Петренко, інформує прес-служба уряду.

Петренко зазначив, що за минулий рік було опрацьовано майже 500 звернень.

”За 3 місяці роботи штаби розглянули 491 звернення. Фактично кожне четверте з них стосувалося спроб захоплення майна чи збіжжя. Завдяки роботі штабів проти рейдерів порушили 17 кримінальних справ”, - додав він.

Петренко відзначив, що минулого року було розроблено низку ініціатив, які усували прогалини в законодавстві. Так, було ліквідовано технічну можливість проводити реєстрацію земельних “ділянок-привидів” та запроваджено автоматизовану систему обміну інформацією між земельним кадастром та реєстром нерухомості.

Нагадаємо, в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які стверджували, що намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.