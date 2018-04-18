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В Україні запрацювали антирейдерські аграрні штаби

Уряд отримав сигнал від аграріїв про можливе загострення рейдерських атак
Кабінет міністрів відновив роботу антирейдерських аграрних штабів на час посівної кампанії.
В Україні запрацювали антирейдерські аграрні штаби Фото: auu.org.ua

Уряд вже отримав інформацію з регіонів про можливість загострення ситуації із захоленням земель під час відновлення сільськогосподарських робіт, - повідомив міністр юстиції Павло Петренко, інформує прес-служба уряду.

Петренко зазначив, що за минулий рік було опрацьовано майже 500 звернень.

”За 3 місяці роботи штаби розглянули 491 звернення. Фактично кожне четверте з них стосувалося спроб захоплення майна чи збіжжя. Завдяки роботі штабів проти рейдерів порушили 17 кримінальних справ”, - додав він.

Петренко відзначив, що минулого року було розроблено низку ініціатив, які усували прогалини в законодавстві. Так, було ліквідовано технічну можливість проводити реєстрацію земельних “ділянок-привидів” та запроваджено автоматизовану систему обміну інформацією між земельним кадастром та реєстром нерухомості.

Нагадаємо, в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які стверджували, що намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.

Пізніше поліція Кіровоградщини запевнила, що не займала жодну зі сторін конфлікту навколо агропідприємства в селі Бережинка, однак визнала, що під час затримання ветеранів АТО застосовувалися спецзасоби. 

В поліції заявили, що відповідно до закону правоохоронні функції не мають права здійснювати громадські формування, охоронні фірми та інші особи, які перебували на території сільгосппідприємства безпідставно.

Конфлікту передувала спроба рейдерського захоплення підприємствашляхом оформлення фіктивної угоди дарування. Згідно з висновками Київського інституту судової експертизи, підпис фермера було підроблено. У той же час, експертиза обласної прокуратури підтвердила достовірність підпису.

 

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18 04 2018 13:57
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