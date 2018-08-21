БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій
На сайті відображається розмір субсидії за всі періоди за будь-якою адресою
Фото: slovoidilo.ua
Про це в інтерв'ю виданню "Слово і діло" розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.
У реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні, однак особистих даних на сайті немає, лише інформація про нараховану допомогу.
"Ми сховали всі персональні дані, але ви можете подивитися, чи є в людини субсидія і її розмір", – розповів міністр.
На засіданні уряду реєстр ще не представили.
Нагадаємо, мешканцям України в січні-липні 2018 року скоротили комунальні субсидії більш ніж у чотири рази.
Мінсоцполітики працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2018 23:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
No articles