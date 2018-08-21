На сайті відображається розмір субсидії за всі періоди за будь-якою адресою

В Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.

Про це в інтерв'ю виданню "Слово і діло" розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

У реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні, однак особистих даних на сайті немає, лише інформація про нараховану допомогу.

"Ми сховали всі персональні дані, але ви можете подивитися, чи є в людини субсидія і її розмір", – розповів міністр.

На засіданні уряду реєстр ще не представили.

Нагадаємо, мешканцям України в січні-липні 2018 року скоротили комунальні субсидії більш ніж у чотири рази.

Мінсоцполітики працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.