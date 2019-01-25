В Україні запрацюють 45 мобільних груп поліції для протидії домашньому насильству

"Уже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп"

У 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.

"Уже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп. Частина з них вже пройшла навчання у 2018 році", - повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.

Додамо, що Національна поліція України зафіксувала вже 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Більшість із цих заяв були зареєстровані у Києві – 25 повідомлень, Дніпропетровській області – 21, Закарпатській – 20 та у Полтавській області – 17 повідомлень.