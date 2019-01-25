CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запрацюють 45 мобільних груп поліції для протидії домашньому насильству
"Уже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп"
Фото: npu.gov.ua
"Уже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп. Частина з них вже пройшла навчання у 2018 році", - повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.
Додамо, що Національна поліція України зафіксувала вже 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Більшість із цих заяв були зареєстровані у Києві – 25 повідомлень, Дніпропетровській області – 21, Закарпатській – 20 та у Полтавській області – 17 повідомлень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади