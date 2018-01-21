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В Україні запустили перший етап монетизації субсидій

Постанова була розроблена Мінфіном, обговорена з усіма зацікавленими сторонами і підтримана українськими та міжнародними експертами
Набув чинності наказ Міністерства фінансів про монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників енергоносіїв і житлово-комунальних послуг.
В Україні запустили перший етап монетизації субсидій Фото: з вільних джерел

"Це перший етап реформування системи розрахунків за субсидіями - монетизація субсидій на рівні підприємств, що надають послуги. Далі здійснюватиметься підготовка системи до впровадження монетизації субсидій на рівні домогосподарств", -  повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Відповідний наказ Мінфіну затверджує форми реєстрів обсягів спожитих пільговою категорією населення пільг і субсидій на оплату енергоносіїв та наданих житлово-комунальних послуг.

Це означає, що всі підприємства житлово-комунального господарства для отримання субвенції з держбюджету на надання пільг і житлових субсидій населенню вже мають можливість заповнювати ці реєстри.

Як повідомлялося, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв рішення про монетизацію суми зекономленого субсидії на оплату газу та електроенергії.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії все також нараховуватимуться за соціальними нормами.

Нагадаємо, Павло Розенко порахував, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.

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21 01 2018 17:12
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