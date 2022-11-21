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В Україні запустили ще 3,3 тисячі базових станцій зв‘язку

Енергетики спільно з мобільними операторами відновили роботу у всіх регіонах України 3300 базових станцій, які постраждали внаслідок російської агресії.
В Україні запустили ще 3,3 тисячі базових станцій зв‘язку Фото: Ukrinform

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет", – зазначив він.

Крім того, додав він, наразі вже працює 80% мобільної мережі на Одещині після того, як половина мережі області вийшла з ладу через обстріли енергетичної інфраструктури росіянами. 

Загалом в Україні розташовано понад 20 тисяч базових станцій. 

Раніше повідомлялось, що у мобільному застосунку "Дія" тепер доступна виписка про місце проживання.

 

 

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21 11 2022 13:12
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