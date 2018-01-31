В Україні зареєстровано більше мільйона онкохворих

В Україні налічується більше мільйона хворих на онкологічні захворювання.

Щорічно реєструється понад 130 тисяч нових випадків онкології.

"В Україні – більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків (у 2017 році – 143 тис.). МОЗ працює над тим, щоби якомога більше українців мали доступ до безоплатного лікування, а також наголошує на необхідності профілактики раку – прості речі можуть знизити ризик на 30%", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що за 2017 рік вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на 63% - для лікування раку у дітей. Так, у 2017 році на закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн грн), для дітей – 558 млн грн (у 2016 році – 353 млн грн).

Окрім того, Міністерство охорони здоров`я оптимізувало витрати на низку програм протягом 2017 року, тож вдалося заощадити 100 млн грн. Ці кошти перерозподілено на закупівлю препаратів для лікування дорослої онкології.

Також наприкінці 2017 року уперше за всі роки, за твердженням МОЗ, була повністю покрити потреба у лікуванні для хворих на рак крові. ПРООН провів закупівлі препарату Іматиніб – основний препарат для лікування хронічних мієлолейкозів, заощадивши 11 млн грн, на які організація вже провела дозакупівлі ліків.

Втім у Міністерстві визнають, що зазначених заходів недостаньо для забезпечення усіх пацієнтів необхідним лікуванням.

У відомстві нагадали, що принаймні третину випадків захворювання раком можна попередити. По-перше, слід відмовитися від куріння, яке є причиною раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки. Також у відомстві наголошують, що згідно з дослідженями ВООЗ, ризик раку зростає зі збільшенням споживання алкоголю.

Значно знижує ризик розвитку раку здоровий спосіб життя - регулярна фізична активність, підтримка здорової ваги тіла, а також здорове харчування.

Крім того, раннє виявлення захворювання дозволяє часно влікувати рак на ранніх стадіях і повністю.

Так, кожна жінка має проходити обстеження у мамолога раз на рік: до 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія. Якщо рак молочної залози виявити на I стадії, він виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Щотижня від раку молочної залози помирають більше 100 українок.

Чоловікам потрібно пройти профілактичний огляд в уролога. У 21% українських чоловіків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях. Сприяє цьому і відсутність культури самозвернень та профілактичних оглядів в уролога, і безсимптомність раку простати на ранніх стадіях, коли захворювання виліковне.