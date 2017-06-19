НОВИНИВ Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованих частин Донбасу та анексованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців
До 19 червня 2017 року переселенці отримали понад 1,4 млрд гривень допомоги
Фото: AFP
"Станом на 19 червня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 586 709 переселенців або 1 276 743 сім'ї з Донбасу і Криму", - повідомляє Міністерство соціальної політики.
Окрім того у відомстві зазначають, що до 19 червня 2017 року переселенці отримали понад 1,4 млрд гривень допомоги.
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Нагадаємо, що станом на 16 січня 2017 року було взято на облік 1 650 410 переселенців.
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