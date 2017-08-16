В Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованого Донбасу і анексованого Криму.

"Станом на 15 серпня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 589 014 переселенців або 1 278 714 сімей з Донбасу і Криму", - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Також зазначається, що станом на 15 серпня переселенці отримали 1 683 333 тис. гривень допомоги.

Раніше Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.