CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зареєстрували майже 500 випадків самогубств учасників АТО, - Аваков
Аваков навів дані військової прокуратури
Фото: ar.volyn.ua
"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - йдеться у статті глави МВС Арсена Авакова "Стратегія гібридного миру" для "Української правди".
Аваков зазначає, що загальновизнаний міжнародний стандарт по військовим конфліктам – 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а близько у третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко стають самогубства.
Нагадаємо, що керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО.
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22 06 2017 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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