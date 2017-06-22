В Україні зареєстрували майже 500 випадків самогубств учасників АТО, - Аваков

В Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - йдеться у статті глави МВС Арсена Авакова "Стратегія гібридного миру" для "Української правди".

Аваков зазначає, що загальновизнаний міжнародний стандарт по військовим конфліктам – 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а близько у третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко стають самогубства.

Нагадаємо, що керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО.