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В Україні зареєстрували майже 500 випадків самогубств учасників АТО, - Аваков

Аваков навів дані військової прокуратури
В Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.
В Україні зареєстрували майже 500 випадків самогубств учасників АТО, - Аваков Фото: ar.volyn.ua

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - йдеться у статті глави МВС Арсена Авакова "Стратегія гібридного миру" для "Української правди".

Аваков зазначає, що загальновизнаний міжнародний стандарт по військовим конфліктам – 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а близько у третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко стають самогубства.

Нагадаємо, що керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО.

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22 06 2017 13:17
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