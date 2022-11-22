В Україні зареєстрували майже 7 тисяч хворих на COVID-19 за тиждень

В Україні за тиждень зареєстрували 6757 випадків коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я.

З 11 по 17 листопада COVID-19 підтверджено у 779 дітей та 150 медпрацівників.

До лікарень за важким перебігом хвороби госпіталізували 2940 осіб.

Також зареєстрували 102 летальних випадки.

На попередньому тижні кількість хворих була вищою – з 4 по 11 листопада виявили 7,3 тисячі хворих.

На Київщині спостерігається ріст захворюваності. За тиждень з 14 по 20 листопада кількість пацієнтів зросла на 6,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. В медичних закладах Київської області наразі перебувають 85 пацієнтів з COVID-19, ще у 34 хворих лікарі підозрюють коронавірус.

Загалом від початку пандемії захворіло 5,3 мільйона українців, з них одужало – майже 5,2 мільйона.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров'я з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я обговорили питання розвитку системи протезування та ортезування в Україні.