В Україні зареєстрували майже 7 тисяч хворих на COVID-19 за тиждень
Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я.
З 11 по 17 листопада COVID-19 підтверджено у 779 дітей та 150 медпрацівників.
До лікарень за важким перебігом хвороби госпіталізували 2940 осіб.
Також зареєстрували 102 летальних випадки.
На попередньому тижні кількість хворих була вищою – з 4 по 11 листопада виявили 7,3 тисячі хворих.
На Київщині спостерігається ріст захворюваності. За тиждень з 14 по 20 листопада кількість пацієнтів зросла на 6,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. В медичних закладах Київської області наразі перебувають 85 пацієнтів з COVID-19, ще у 34 хворих лікарі підозрюють коронавірус.
Загалом від початку пандемії захворіло 5,3 мільйона українців, з них одужало – майже 5,2 мільйона.
Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров'я з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я обговорили питання розвитку системи протезування та ортезування в Україні.
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