В Україні зареєстрували Нацслужбу здоров'я
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
"Національну службу здоров’я сьогодні зареєстровано в Міністерстві юстиції як центральний орган виконавчої влади. Голову НСЗУ - Олега Петренка - уряд призначив на засіданні 28 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у МОЗ, наступним кроком буде створення структури і підбір команди НСЗУ, підготовка до укладення договорів з медичними закладами. Ці кроки мають бути зроблені до червня - саме тоді розпочнеться підписання договорів з медзакладами первинної ланки. З липня Національна служба здоров'я має розпочати виплати на первинній ланці за кожного пацієнта, наголосили у відомстві.
Національна служба здоров'я України є головним оператором медичної реформи. Служба реалізовуватиме принцип оплати медичних послуг "гроші ходять за пацієнтом": саме НСЗУ направлятиме кошти за ослуговування пацієнтів у медзаклади. Крім того, НСЗУ буде здійснювати контроль за якістю лікування.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 28 березня призначив керівником Національної служби здоров'я Олега Петренка, який раніше був заступником генерального директора зі стратегічного розвитку клініки Isida-IVF.
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