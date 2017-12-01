В Україні засудили 31 російського військового, - Матіос

Крім того, передані звинувачувальні акти проти ще 27 осіб

Заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє про засудження в Україні 31 російського військовослужбовця.

Про це він повідомив в інтерв'ю "5 каналу".

"Засуджено 57 осіб, з них 31 - військовослужбовець РФ", - повідомив Матіос.

Крім того, передані звинувачувальні акти проти ще 27 осіб, причетних до розв'язування війни в Україні.

Головний військовий прокурор підкреслив, що всі докази військових злочинів Росії ретельно документуються і передаються в Міжнародний кримінальний суд.

За його словами, в Гаазькому трибуналі були шоковані кількістю доказів, наданих українською стороною.

Нагадаємо, Україна оцінила сили бойовиків на Донбасі в 38,5 тис. осіб.