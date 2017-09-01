В Україні затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол

Один з них розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі

Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.

Громадянин Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі, був затриманий під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Тель-Авів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

58-річного чоловіка виявили у базі даних Інтерполу. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.

Прикордонники одразу затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.

Ще одного іноземця затримали в аеропорту Бориспіль. Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва в Лондон прикордонники встановили, що стосовно громадянина Білорусі відбулося спрацьовування бази Інтерполу. Чоловік перебував у міжнародному розшуці за пограбування.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.