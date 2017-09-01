В Україні затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол
Громадянин Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі, був затриманий під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Тель-Авів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
58-річного чоловіка виявили у базі даних Інтерполу. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.
Прикордонники одразу затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.
Ще одного іноземця затримали в аеропорту Бориспіль. Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва в Лондон прикордонники встановили, що стосовно громадянина Білорусі відбулося спрацьовування бази Інтерполу. Чоловік перебував у міжнародному розшуці за пограбування.
Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: