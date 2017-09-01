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В Україні затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол

Один з них розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі
Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.
В Україні затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол Фото: mr-donskoy.com

Громадянин Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі, був затриманий під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Тель-Авів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

58-річного чоловіка виявили у базі даних Інтерполу. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.

Прикордонники одразу затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.

Ще одного іноземця затримали в аеропорту Бориспіль. Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва в Лондон прикордонники встановили, що стосовно громадянина Білорусі відбулося спрацьовування бази Інтерполу. Чоловік перебував у міжнародному розшуці за пограбування.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.

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09 01 2017 21:45
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