В Україні завершилися навчання Sea Breeze-2017

В Одесі та на Миколаївщині сьогодні, 22 липня, провели урочисті церемонії закриття українсько-американських навчань Sea Breeze-2017, що тривали з 10 липня.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Маневри відбувалися за участю представників 16 країн, до них залучалися майже 3,5 тис. військовослужбовців, близько 30 кораблів, катерів та суден, 22 одиниці авіаційної техніки, близько 100 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки.



Фото: mil.gov.ua

Як зазначив під час церемонії закриття навчань в Одесі командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко, учасникам цьогорічного "Сі Бризу" вдалося розширити формат навчання на морі, в полі, повітрі та під водою. На його думку, однією із особливостей маневрів стало те, що під час заходів апробовано морський операційний штаб, аналог якому вже наприкінці поточного року планується впровадити в організаційно-штатній структурі національних ВМС.



Фото: mil.gov.ua

Керівник маневрів від ВМС США капітан 1 рангу Метью Леман заявив, що хоча українсько-американське навчання "Сі Бриз-2017" й завершено, але Сполучені Штати Америки залишаються вірними своїм партнерам і союзникам в цьому регіоні. За його словами, американські військові моряки використовуватимуть кожен шанс, щоб проводити у Чорному морі сумісні навчання.



Фото: mil.gov.ua

Як також зазначалося під час церемонії закриття, на навчаннях корабельним складом пройдено понад 5 тис. морських миль, виконано 60 спільних вправ та елементів; сухопутною компонентою здійснено 850 стрибків з парашутом, 6 висадок морського десанту, авіація провела понад 310 літаковильотів, її загальний наліт складає 240 год., а дайвери здійснили близько 300 занурень, загальний час їхнього перебування під водою склав 75 год.

Цього ж дня відбулася церемонію закриття навчання проведено на Миколаївщині у Міжвидовому центрі підготовки підрозділів, де діяла сухопутна компонента.

Нагадаємо, на початку липня в Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, зокрема підводний човен