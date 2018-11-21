В Україні завершився сезон ремонту доріг, - ІНФОГРАФІКА
Cезон з будівництва та ремонту доріг уперше закінчений наприкінці жовтня - початку листопада, сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак під час засідання уряду, інформує "Економічна правда".
Інфографіка: ukravtodor.gov.ua
Інфографіка: ukravtodor.gov.ua
Інфографіка: ukravtodor.gov.ua
"Ми завершили будівельний сезон. Чи не вперше за роки незалежності він завершений наприкінці жовтня - початку листопада. Це європейський рівень виконання робіт у межах будівельного сезону. Цього року ми дотримувалися маршрутного принципу. Наша мета - до 2022 року поєднати всі обласні центри між собою", - сказав Новак.
"Наш основний принцип - економне використання бюджетних коштів", - підкреслив Новак.
Нагадаємо, що за підрахунками "Укравтодору", для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.
У держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).
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