В Україні скоротився видобуток нафти і газу

Видобуток нафти і газу в Україні майже не змінилися

Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,5% (-55,1 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 10,2 млрд куб. м., видобуток нафти c газоконденсатом збільшився на 0,1% (+1,1 тис. тонн) - до 1,1 млн тонн.

За даними міністерства, підприємства Нафтогазу України за вказаний період скоротили видобуток газу на 0,4% - до 8,1 млрд куб. м. У т.ч. числі Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 0,8% - до 7,5 млрд куб. м, тоді як Укрнафта знизила на 15% - до 520,2 млн куб. м. а Чорноморнафтогаз - на 1,9% - до 5,1 млн куб. м, повідомили агентству Інтерфакс-Україна в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Інші працюючі в країні нафтогазовидобувні компанії в січні-червні 2018 року знизили видобуток газу на 1% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 2,2 млрд куб. м.

Видобуток нафти в першому півріччі скоротили підприємства Нафтогазу України на 1,8% - до 961,4 тис. тонн, в т.ч. Укрнафта - знизила на 3,8% - до 710,1 тис. тонн, тоді як Укргазвидобування - збільшило на 4,4% - до 251,3 тис. тонн.

Інші працюючі в країні нафтогазовидобувні компанії в січні-червні поточного року збільшили видобуток нафти з газоконденсатом на 15,7 - до 137,1 тис. тонн.

Нагадаємо, що в 2017 році Україна збільшила видобуток газу на 4% (+804,3 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 20,8 млрд куб. м. Видобуток нафти впав на 4,2% (-91,4%) - до 2,1 млн тонн.