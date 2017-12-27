В Україні збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям відклали до 2019 року
Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну в середу, передають "Українські новини".
У пояснювальній записці до документа сказано, що згідно із законом про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців спричинить перерахунок пенсій.
Тим часом постанова Кабміну №704 не визначає умови та розміри перерахунку пенсій для звільнених військовослужбовців.
Також за підрахунками Міністерства соціальної політики, для перерахунку пенсій для громадян, звільнених з військової служби, потрібно додатково передбачити в державному бюджеті на 2018 рік 35 млрд гривень.
Проект документа розроблено з метою визначення комплексного підходу до підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців з визначенням умов та порядку перерахунку пенсій.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України подало на розгляд в Адміністрацію президента законопроект про військову поліцію.
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