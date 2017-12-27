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В Україні збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям відклали до 2019 року

Згідно із законом про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців спричинить перерахунок пенсій
Кабінет міністрів відклав введення в дію постанови №704 від 30 серпня 2017 року, що передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців усіх силових структур до 1 січня 2019 року, замість раніше запланованого терміну з 1 січня 2018 року.
В Україні збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям відклали до 2019 року Фото: facebook.com/ato.news

Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну в середу, передають "Українські новини".

У пояснювальній записці до документа сказано, що згідно із законом про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців спричинить перерахунок пенсій.

Тим часом постанова Кабміну №704 не визначає умови та розміри перерахунку пенсій для звільнених військовослужбовців.

Також за підрахунками Міністерства соціальної політики, для перерахунку пенсій для громадян, звільнених з військової служби, потрібно додатково передбачити в державному бюджеті на 2018 рік 35 млрд гривень.

Проект документа розроблено з метою визначення комплексного підходу до підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців з визначенням умов та порядку перерахунку пенсій.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України подало на розгляд в Адміністрацію президента законопроект про військову поліцію.

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27 12 2017 22:58
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