В Україні збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям відклали до 2019 року

Згідно із законом про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців спричинить перерахунок пенсій

Кабінет міністрів відклав введення в дію постанови №704 від 30 серпня 2017 року, що передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців усіх силових структур до 1 січня 2019 року, замість раніше запланованого терміну з 1 січня 2018 року.

Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну в середу, передають "Українські новини".

У пояснювальній записці до документа сказано, що згідно із законом про пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової служби, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців спричинить перерахунок пенсій.

Тим часом постанова Кабміну №704 не визначає умови та розміри перерахунку пенсій для звільнених військовослужбовців.

Також за підрахунками Міністерства соціальної політики, для перерахунку пенсій для громадян, звільнених з військової служби, потрібно додатково передбачити в державному бюджеті на 2018 рік 35 млрд гривень.

Проект документа розроблено з метою визначення комплексного підходу до підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців з визначенням умов та порядку перерахунку пенсій.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України подало на розгляд в Адміністрацію президента законопроект про військову поліцію.