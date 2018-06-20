В Україні збільшилася кількість нападів на журналістів, - ООН
У двох випадках порушниками названі співробітники правоохоронних органів. У трьох випадках жертви заявили, що на них напали представники ультраправих груп, йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє "Громадське".
"У шести випадках, де порушників установити не вдалося, жертвами були журналісти, які досліджували факти про корупцію у регіональному чи національному масштабі", - зазначають у звіті.
Крім того, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило занепокоєність з приводу пропорційності та необхідності заходів, які застосовує держава у відповідь на деякі публікації чи іншу журналістську діяльність.
"Одного журналіста заарештували та звинуватили у державній зраді, двох журналісток було примусово виселено, а ще одного чоловіка звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України", - зазначається у документі.
Також УВКПЛ непокоїть ефективність та прозорість розслідування інцидентів за участі журналістів у 2015-2018 роках, зокрема відсутність прогресу у справі про вбивство Павла Шеремета.
Нагадаємо, УВКПЛ висловило занепокоєність через те, що часто напади праворадикалів залишаються безкарними.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"