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В Україні збільшилася кількість нападів на журналістів, - ООН

У період з 16 лютого по 15 травня 2018 року в Україні збільшилася кількість нападів на журналістів і працівників медіа, а також інших інцидентів, які перешкоджають їхній діяльності
У зазначений період ООН зафіксувала 12 випадків порушення свободи вираження поглядів і (або) свободи медіа.
В Україні збільшилася кількість нападів на журналістів, - ООН Фото: 112.ua

У двох випадках порушниками названі співробітники правоохоронних органів. У трьох випадках жертви заявили, що на них напали представники ультраправих груп, йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє "Громадське".

"У шести випадках, де порушників установити не вдалося, жертвами були журналісти, які досліджували факти про корупцію у регіональному чи національному масштабі", - зазначають у звіті.

Крім того, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило занепокоєність з приводу пропорційності та необхідності заходів, які застосовує держава у відповідь на деякі публікації чи іншу журналістську діяльність.

"Одного журналіста заарештували та звинуватили у державній зраді, двох журналісток було примусово виселено, а ще одного чоловіка звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України", - зазначається у документі.

Також УВКПЛ непокоїть ефективність та прозорість розслідування інцидентів за участі журналістів у 2015-2018 роках, зокрема відсутність прогресу у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, УВКПЛ висловило занепокоєність через те, що часто напади праворадикалів залишаються безкарними.

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20 06 2018 13:47
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