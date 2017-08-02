В Україні збільшилось число прихильників УПА за два роки, - В'ятрович

Водночас, як свідчать результати соцопитувань, оцінка українцями діяльності УПА залежить від рівня поінформованості про неї

Підтримка визнання Української повстанської армії (УПА) на законодавчому рівні зросла протягом 2014-2015 років із 27% до 41%.

"Врешті-решт через десятки років гарячих, політичних у першу чергу дискусій, визнання Української повстанської армії відбулося. Але тривають і далі дискусії довкола місця і ролі УПА у нашій історії: вже не стільки між істориками, які більш-менш визначилися з відповіддю на це питання і говорять про УПА як про український визвольний рух, а - в громадському, часом, політичному середовищі. При чому цікаво, що за останні роки кількість тих, хто підтримують визнання УПА на законодавчому рівні різко зросла. За 2014-2015 роки, згідно з даними соціологічної групи “Рейтинг”, ця кількість зросла 27% до 41%", - заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, пише "Укрінформ".

Водночас, як свідчать результати соцопитувань, оцінка українцями діяльності УПА залежить від рівня поінформованості про неї. Також існує чітка географічна кореляція: набагато більше підтримують УПА на Західній Україні, ніж в Центральній, Східній та Південній.

"Тобто, УПА підтримують саме там, де вона діяла, де про неї пам’ятають з безпосередніх розповідей учасників чи свідків цієї боротьби. Натомість на тих територіях, де українських повстанців ніколи не було, там досі дії образ, сформований радянською пропагандою, який продовжує жити і підживлюється сьогодні російською пропагандою", - зазначив В'ятрович.

Довідка: Українська Повстанська Армія – військово-політична формація українського визвольного руху. Заснована в кінці 1942 року та діяла до вересня 1949 року, після чого реорганізована в збройне підпілля, діяльність якого припинилася в середині 1950 років. Стратегічною метою УПА було відновлення української державності, відповідно боротьба розгорталася проти всіх держав, що намагалися завадити цьому. Протягом усього часу існування головним ворогом повстанської армії вважався СРСР – як держава, що завдала українському народові найжахливіших втрат – масові політичні репресії, голодомори, депортації населення.

Поруч із тим, УПА із самого початку творилася як реакція населення на німецький окупаційний терор, тому протягом всього періоду німецької окупації велася активна антинімецька боротьба. У 1943-1944 роках тривало гостре протистояння проти польських сил, що намагалися відновити довоєнні кордони Польщі, тобто приєднати до неї землі Західної України.

Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб, за участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона людей.

Діяльність УПА була логічним продовження національної революції 1917-1920 років. Продовженням боротьби УПА у формі ненасильницького опору став дисидентський рух та національно-демократичне відродження кінця 1980 – початку 1990 років.

Ветерани УПА отримали правове визнання згідно з Законом України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті".

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