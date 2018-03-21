НОВИНИКабінет міністрів України збільшив розміри премій імені В'ячеслава Чорновола, Івана Франка, Лесі Українки та Максима Рильського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні збільшили розміри чотирьох держпремій
Деякі з них збільшили на 10 тис грн
Фото: odessa.net
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 21 березня, пише "Громадське".
Розмір премії імені Чорновола за кращу публіцистичну роботу в сфері журналістики збільшили з 5 тисяч до 20 тисяч гривень.
Премію Франка у сфері інформаційної діяльності - з 2 тисяч до 10 тисяч гривень.
Премію імені Лесі Українки за твори для дітей - з 10 до 20 тисяч гривень.
Премію Максима Рильського за переклад творів на українську мову - з 10 тисяч до 20 тисяч гривень.
Нагадаємо, 9 березня Президент України Петро Порошенко вручив Національні премії імені Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році склав 240 тисяч гривень кожна.
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21 03 2018 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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