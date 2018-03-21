В Україні збільшили розміри чотирьох держпремій

Деякі з них збільшили на 10 тис грн

Кабінет міністрів України збільшив розміри премій імені В'ячеслава Чорновола, Івана Франка, Лесі Українки та Максима Рильського.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 21 березня, пише "Громадське".

Розмір премії імені Чорновола за кращу публіцистичну роботу в сфері журналістики збільшили з 5 тисяч до 20 тисяч гривень.

Премію Франка у сфері інформаційної діяльності - з 2 тисяч до 10 тисяч гривень.

Премію імені Лесі Українки за твори для дітей - з 10 до 20 тисяч гривень.

Премію Максима Рильського за переклад творів на українську мову - з 10 тисяч до 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, 9 березня Президент України Петро Порошенко вручив Національні премії імені Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2018 році склав 240 тисяч гривень кожна.