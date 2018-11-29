В Україні збиватимуть безпілотники, які літають над військовими частинами, - Міноборони
Особи, які здійснили запуск БПЛА або керували ним, будуть затримувати і притягувати до відповідальності згідно чинного законодавства, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Такі заходи регламентуються законом України "Про введення воєнного стану в Україні", законом України "Про правовий режим воєнного стану", згідно з наказом Міністерства оборони "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони, що містять службову інформацію", - пояснюють у відомстві.
Раніше у Генштабі заявили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.
У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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