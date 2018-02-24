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В Україні змінюють правила реєстрації абонентів зв'язку

Оновлені правила набудуть чинності з осені 2018 року
В Україні з осені 2018 року набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.
В Україні змінюють правила реєстрації абонентів зв Фото: gettyimages.com

З осені абоненти зможуть вирішувати – укладати їм письмовий договір в офісі оператора чи скористатися електронною реєстрацією, повідомляє Національна комісія з державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Підтвердити свою особистість абоненти зможуть за допомогою електронного цифрового підпису, BankID або інших засобів електронної ідентифікації особистості, які зможе прийняти оператор під час подавання заяви про реєстрацію в електронній формі.

"Зазначене рішення приводить процедуру у відповідність до сучасних вимога", – підкреслили в комісії.

Схвалене рішення набуде чинності через 9 місяців, тобто до кінця 2018 року.

У комісії зазначають, що зараз в Україні до 90% абонентів не мають реєстрації в оператора. Це призводить до поширення шахрайства, пов'язаного з використанням абонентських номерів, і завдає матеріальний збиток як абонентам, так і операторам.

Нагадаємо, три найбільші мобільні оператори завершили угоди з придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

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24 02 2018 23:20
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