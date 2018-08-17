В Україні значно зросла кількість працівників з високою зарплатою

У липні 2018 роки кількість працівників, чия заробітна плата перевищила показник в 10 тис. грн досягла 26,8%, тоді як в минулому році цей показник становив 17%.

У той же час, кількість працівників з мінімальною зарплатою за підсумками червня знизилася до 7,4% з 9% роком раніше. При цьому мінімальна зарплата зросла з 3 200 до 3 723 грн, повідомила Державна служба статистики України.

Також знизилася частка працівників, які отримують зарплати до 4 тис. грн - до 15,4% за підсумками червня проти 24,4% роком раніше.

Частка працівників із зарплатами 8-10 тис. грн за рік зросла з 9,4% до 11%.

Стабільним залишається показник працівників із зарплатами 6-8 тис. грн. За підсумками червня їх було 15,2% проти 15,5% роком раніше.

Раніше повідомлялося, що в липні цього року реальна заробітна плата в Україні зросла на 13% в порівнянні з червнем минулого року, а в порівнянні з травнем 2018-го - на 4,8%.

У січні-травні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8 225 гривень, що на 26,7% більше, ніж за той самий період минулого року.

Нагадаємо, Управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн грн відпускних за першу половину липня.

Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.