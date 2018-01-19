В Україні знеструмлені майже 700 населених пунктів

До вечора п'ятниці ремонтні бригади повністю відновили енергопостачання в Вінницькій, Волинській, Донецькій та Сумській областях, заявляють в ДСНС.

В Україні в результаті складних погодних умов залишаються знеструмленими 688 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, за станом на 18:00 п'ятниці без електроенергії залишаються 470 населених пунктів в Одеській області, 155 - в Черкаській, 48 - в Чернігівській, 10 - у Полтавській, 4 - у Кіровоградській і один населений пункт - в Миколаївській області.

Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Сумській областях.

"Небезпечних метеорологічних явищ на 18:00 не спостерігається. Погодні умови стабілізувалися. Автомобільні затори на дорогах загального користування не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Вдалося повністю відновити рух на ділянках автодороги М-05 Київ - Одеса (с. Великі Трояни Кіровоградської області та с. Ладижинка Черкаської області).

Нагадаємо, що 18 січня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) знеструмленими виявилися 737 населених пунктів у 10 областях України.