В Україні знеструмлені майже 700 населених пунктів
Про це повідомляє ДСНС.
Так, за станом на 18:00 п'ятниці без електроенергії залишаються 470 населених пунктів в Одеській області, 155 - в Черкаській, 48 - в Чернігівській, 10 - у Полтавській, 4 - у Кіровоградській і один населений пункт - в Миколаївській області.
Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Сумській областях.
"Небезпечних метеорологічних явищ на 18:00 не спостерігається. Погодні умови стабілізувалися. Автомобільні затори на дорогах загального користування не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Вдалося повністю відновити рух на ділянках автодороги М-05 Київ - Одеса (с. Великі Трояни Кіровоградської області та с. Ладижинка Черкаської області).
Нагадаємо, що 18 січня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) знеструмленими виявилися 737 населених пунктів у 10 областях України.
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