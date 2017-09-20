В Україні знову подорожчали бензин і дизпаливо

АЗС знову підняли ціни на бензин і ДТ

Ціни на бензини і дизпаливо (ДП) на українських АЗС продовжили підвищення. Протягом 19-20 вересня вартість цих видів палива підвищилася на 10-50 коп./л.

Так, на станціях Shell у Києві бензини подорожчали на 20 коп./л: А-92 - до 25,99 грн/л, А-95 - до 26,99 грн/л, А-95 V-power - до 29, 49 грн/л. Вартість дизельного палива зросла на 40 коп./л - до 24,19 грн/л, а ДП V-Power - до 26,69 грн/л, - повідомила консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

У свою чергу, в мережі KLO подорожчало дизпаливо і преміальний бензин А-95 Ventus - до 22,49 грн/л і 28,29 грн/л відповідно.

Також подорожчання спостерігалося в таких мережах як Енерджі Транс, Катрал Південь, Татнафта-АЗС-Україна і Jazz Oil.

У результаті середні ціни бензинів і ДП на українських АЗС зросли до наступного рівня: А-92 - 24,25 грн/л, А-95 - 25,05 грн/л, А-95 Преміум - 26,23 грн/л, ДП - 22,36 грн/л, ДП Преміум - 24,10 грн/л.

Роздрібні ціни на АЗС станом на 20 .09.17, грн/л.

Нагадаємо, 18 по 19 вересня роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини продовжили зростання.

Станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.