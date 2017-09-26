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Ціни на автогаз у провідних мережах АЗС знову змінилися

Вартість газу знижувалася в регіонах на 10-60 коп./л
Зріджений газ з 25-26 вересня в роздрібному сегменті продовжив зниження на 10-50 коп./л.
Ціни на автогаз у провідних мережах АЗС знову змінилися Фото: Companion.ua

У столичному регіоні вартість автогазу на АЗС Shell зменшилася на 50 коп./л - до 13,49 грн/л. У мережі АЗС БРСМ-Нафта автогаз подешевшав на 10 коп./л - до 13,49 грн/л, - повідомили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Також вартість газу знижувалася і в регіонах. На заправках Sun Oil, ZOG, Манго, Автотранс, Род-Ник та ін. ціни на газ знизилися на 10-60 коп./л - до 12,90-14,40 грн/л.

Середня вартість зрідженого газу в Україні впала до позначки 13,90 грн / л.

Нагадаємо, ціни на автогаз в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину - скраплений газ - подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі.

Так, в період з 1 по 30 серпня середні роздрібні ціни на автогаз в Україні зросли з 10,92 грн/л - до 16,17 грн/літр (1,5 рази).

У зв'язку з цим, антимонопольний комітет України порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу.

Втім, протягом двох тижнів оператори знижували вартість автогазу в роздробі.

Зниження продовжилося і кінця минулого тижня. Вартість зниження газу з 23 по 25 вересня в роздробі знизилася на 5-60 коп./Л.

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26 09 2017 17:09
ТЕГИ: нафта, АЗС, газ
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