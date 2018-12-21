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В Україні знижується рівень тіньової економіки, але в тіні знаходиться ще 32% від ВВП

Динаміка детінізації стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому
В І півріччі 2018 року рівень тіньової економіки склав 32% від офіційного ВВП, що на 3 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
В Україні знижується рівень тіньової економіки, але в тіні знаходиться ще 32% від ВВП Фото: НБУ

Зниження рівня тінізації ураїнської економіки стало можливим завдяки збереженню макроекономічної стабільності, створення сприятливих умов ведення бізнесу в Україні та збереження тенденції до економічного зростання,  йдеться у звіті Мінекономіки. 

Водночас динаміка детінізації стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому.  Це, зокрема, збереження значних викликів забезпеченню стабільного функціонування фінансової системи країни і наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.

За підсумками первого кварталу 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становив 33% від офіційного валового внутрішнього продукту, а ще у 2012 році рівень тіньової економіки становив 45 % ВВП. 

Нагадаємо, що в МВФ заявили, що високий рівень корупції коштує Україні в 2% зростання ВВП щорічно.

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21 12 2018 15:22
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