В Україні знижується рівень тіньової економіки, але в тіні знаходиться ще 32% від ВВП
Зниження рівня тінізації ураїнської економіки стало можливим завдяки збереженню макроекономічної стабільності, створення сприятливих умов ведення бізнесу в Україні та збереження тенденції до економічного зростання, йдеться у звіті Мінекономіки.
Водночас динаміка детінізації стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, збереження значних викликів забезпеченню стабільного функціонування фінансової системи країни і наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.
За підсумками первого кварталу 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становив 33% від офіційного валового внутрішнього продукту, а ще у 2012 році рівень тіньової економіки становив 45 % ВВП.
Нагадаємо, що в МВФ заявили, що високий рівень корупції коштує Україні в 2% зростання ВВП щорічно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"