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В Україні знизилася кількість умисних вбивств, - поліція

Розкривання вбивств зросло з 75% до 88%
У січні-вересні 2017 року Україні було скоєно 1185 умисних вбивств, що майже на 20% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В Україні знизилася кількість умисних вбивств, - поліція Фото: ТСН

При цьому розкривання вбивств зросло з 75% до 88%, повідомив у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"За дев'ять місяців поточного року маємо 1185 скоєних умисних вбивств і замахів. Це найнижчий показник за останні десять років. Рівень розкриття таких злочинів, з урахуванням минулих років, в цьому році в країні становить 88%", - заявив він.

Нагадаємо, що в Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.

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15 10 2017 14:38
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