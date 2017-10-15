CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ січні-вересні 2017 року Україні було скоєно 1185 умисних вбивств, що майже на 20% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні знизилася кількість умисних вбивств, - поліція
Розкривання вбивств зросло з 75% до 88%
Фото: ТСН
При цьому розкривання вбивств зросло з 75% до 88%, повідомив у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
"За дев'ять місяців поточного року маємо 1185 скоєних умисних вбивств і замахів. Це найнижчий показник за останні десять років. Рівень розкриття таких злочинів, з урахуванням минулих років, в цьому році в країні становить 88%", - заявив він.
Нагадаємо, що в Києві поліцейські затримали 28-річного місцевого жителя, підозрюваного в убивстві таксиста.
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15 10 2017 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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