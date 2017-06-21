В Україні знизили планку транспортного збору на "розкішні" авто

Уряд змінив методику оцінки автомобілів, що підпадають під транспортний податок в 25 тис. грн.

Сьогодні Кабмін затвердив поправки до Методики визначення середньоринкової вартості легкового автомобіля для визначення транспортного збору, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Нову Методику привели у відповідність з прийнятими в кінці 2016 року змінами до Податкового кодексу, де, зокрема, вже не враховується тип двигуна автомобіля, коробки передач, а також пробіг.

За новими змінами до Податкового кодексу, автомобілі, на які нараховуватиметься транспортний податок, повинні бути не старше п'яти років, середня ринкова вартість яких перевищує розмір 375 розмірів встановленої на 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати (1,2 млн грн). Раніше, нагадаємо, було 750 мінімумів (1 млн грн).

Згідно з новою Методикою, зокрема, з формули розрахунку середньоринкової вартості виключений коригувальний коефіцієнт в залежності від пробігу.

Для визначення середньоринкової ціни у формулі ціна нового автомобіля множиться на коригувальний коефіцієнт з урахуванням терміну експлуатації ТЗ (відповідно до затвердженого урядом у квітні 2013 року Порядком визначення середньоринкової ціни ТЗ).

Нагадаємо, що за п'ять місяців цього року на українському ринку зареєстровано 958 легкових електромобілів.

