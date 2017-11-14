В Україні знизилися ставки за депозитами

Середні процентні ставки по банківських вкладах у доларах і євро в Україні впали. При цьому, ставки за гривневими депозитами зросли.

Ставки для вкладів у валюті знизив БМБанк. Підвищили ставки для гривневих заощаджень Вернум Банк, Приватбанк і ПУМБ, - повідомляє liga.net.

Середня процентна ставка у гривні зросла за депозитами на період від 1 до 3 місяців (на 0,03 п.п. - до 9,43%). Вартість вкладів строком від 6 до 12 місяців зросла на 0,06 п.п. - до 12,13% річних. Заощадження періодом від 3 до 6 місяців підвищили прибутковість на 0,08 п.п. - до 11,64% річних. Подорожчали депозити строком понад 12 місяців (на 0,11 п.п. до 12,29%). А безстрокові заощадження зросли в ціні на 0,14 п.п. - до 7,80% річних.

Середня процентна ставка в доларах США впала для безстрокових заощаджень (на 0,04 п.п. - до 1,02%). Прибутковість вкладів на строк 3 до 6 місяців знизилася на 0,03 п.п. і становить 2,17% річних. Депозити строком від 6 до 12 місяців впали в ціні на 0,04 п.п. - до 2,79% річних. Вартість внесків на період понад 12 місяців опустилася на 0,02 п.п. - до 3,13% річних.

Середня процентна ставка в євро знизилася для безстрокових заощаджень (на 0,05 п.п. - до 0,67% річних). Депозити на строк від 1 до 3 місяців подешевшали на 0,01 п.п. - до 0,89% річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців впали в ціні на 0,03 п.п. - до 1,43% річних. Прибутковість депозитів на період від 6 до 12 місяців знизилася на 0,04 п.п. і становить 1,93% річних. Заощадження терміном понад 12 місяців знизили вартість на 0,02 п.п. і пропонують 2,32% річних.

Нагадаємо, що в кінці жовтня Національний банк України заявив про рекордне падіння ставок за депозитами.

Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.