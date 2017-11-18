В Україні знизився рівень безробіття

В Україні у жовтні рівень безробіття в порівнянні з попереднім місяцем знизився і становив 1,1%.

У жовтні 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 281,9 тис. безробітних (проти 303 тис. місяцем раніше), повідомляє Державна служба статистики.

Таким чином, кількість безробітних зменшилася на 21,1 тис. осіб. При цьому 217 тис. осіб із числа зареєстрованих безробітних отримували допомогу по безробіттю.

Середній розмір допомоги на одного безробітного у жовтні становив 2,137 тисячі грн, що на 104 грн більше, ніж у вересні.

Серед міського населення зареєстровано 174,7 тис. безробітних, серед сільського - 107,2 тис. При цьому серед жінок зареєстровано 168,3 тис. безробітних, серед чоловіків - 113,6 тис.

Нагадаємо, що кількість безробітних в Україні на 1 вересня 2017 року скоротилася на 12%, порівняно з відповідною датою 2016 року - до 312 тис. людей.