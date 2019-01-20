В Україні зранку 21 січня можна спостерігати "Кривавий Місяць"
Затемнення виникає, коли природний супутник проходить крізь тінь від Землі. При цьому Місяць потрапляє в конус тіні, який формує Земля. Візуальний ефект червоного кольору виникає, коли сонячні промені, що проходять по земній поверхні, розтікаються в атмосфері Землі й частково досягають Місяця, інформує The Guardian.
Повний Місяць з'явиться на небі о 02:35 по Гринвічу (04:35 за Київським часом) і зникне в 07:49 (09:49 за Київським часом), пік затемнення припаде на 05:12 (07:12 за Київським часом).
Повне затемнення можна буде спостерігати в Північній і Південній Америці, Гренландії, Ісландії, Ірландії, Норвегії, Швеції, Португалії, Франції й Іспанії. Також решта Європи та Африка зможуть спостерігати лише за частковим місячним затемненням. Азія, Австралія та Нова Зеландія не зможуть побачити "Кривавий Місяць".
Нагадаємо, що 27 липня 2018 року відбулося місячне затемнення, яке тривало годину і 43 хвилини. За підрахунками вчених, воно стане найдовшим у 21-му столітті.
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