БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТоварообіг роздрібної торгівлі України без урахування тимчасово окупованій території Криму та м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції в січні-серпні 2017 року порівнянних цінах збільшився на 8,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зросла роздрібна торгівля
Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств за вказаний період зафіксовано в Закарпатській області
Фото: business.ua
За даними Держстату, в серпні в порівнянні з липнем поточного року цей показник збільшився на 4,9%, а в порівнянні з серпнем 2016 - на 9,8%.
Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у січні-серпні 2017 р зафіксований в Закарпатській (на 23,3%), Вінницькій (на 18,1%), Одеській (на 13,5%), Львівській (на 11,8%), Миколаївській (на 11,3%) та Сумській (на 10,3%) областях, - повідомила Державна служба статистики.
Нагадаємо, Міністерство фінансів Польщі оприлюднило дані про обсяг імпорту товарів з Польщі в Україну за документами TAX FREE з 2013 року по 1-й квартал 2017 року.
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