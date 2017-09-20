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В Україні зросла роздрібна торгівля

Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств за вказаний період зафіксовано в Закарпатській області
Товарообіг роздрібної торгівлі України без урахування тимчасово окупованій території Криму та м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції в січні-серпні 2017 року порівнянних цінах збільшився на 8,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
В Україні зросла роздрібна торгівля Фото: business.ua

За даними Держстату, в серпні в порівнянні з липнем поточного року цей показник збільшився на 4,9%, а в порівнянні з серпнем 2016 - на 9,8%.

Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у січні-серпні 2017 р зафіксований в Закарпатській (на 23,3%), Вінницькій (на 18,1%), Одеській (на 13,5%), Львівській (на 11,8%), Миколаївській (на 11,3%) та Сумській (на 10,3%) областях, - повідомила Державна служба статистики.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Польщі оприлюднило дані про обсяг імпорту товарів з Польщі в Україну за документами TAX FREE з 2013 року по 1-й квартал 2017 року.

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20 09 2017 09:20
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