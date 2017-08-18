В Україні зріс рівень смертності дельфінів

Фахівці припускають, що причиною підвищеної смертності дельфінів можуть бути інфекційні захворювання або отруєння токсичними речовинами

У морській акваторії України (Чорне та Азовське моря) спостерігається підвищення смертності дельфінів у порівнянні з показниками минулих років.

Такі висновки Міністерство екології та природних ресурсів України зробило, проаналізувавши отримані повідомлення про випадки викидів мертвих і ослаблених дельфінів на пляжі в літню пору. Також повідомляється, що причини підвищеної смертності китоподібних поки невідомі, інформує прес-служба відомства.

За словами голови Мінекології Василя Полуйка, встановленням причин смертності займаються фахівці Українського наукового центру екології моря та Національної академії наук України.

Фахівці припускають, що причиною підвищеної смертності дельфінів можуть бути інфекційні захворювання або отруєння токсичними речовинами.

Також в повідомленні йдеться про те, що підвищена смертність серед китоподібних спостерігається не тільки в морській акваторії України, але і в акваторіях Румунії, Грузії та Росії.

Нагадаємо, протягом літа неодноразово з'являлись повідомлення про знайдених мертвих дельфінів. Кілька десятків трупів дельфінів виявили на узбережжі в районах Вилкове і Приморське, Одеська область.

У червні через браконьєрські сітки у Дунаї та прибережних водах Чорного моря загинули сім дельфінів-азовок, які заплутались у неводах.