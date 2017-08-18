Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні зріс рівень смертності дельфінів

Фахівці припускають, що причиною підвищеної смертності дельфінів можуть бути інфекційні захворювання або отруєння токсичними речовинами
У морській акваторії України (Чорне та Азовське моря) спостерігається підвищення смертності дельфінів у порівнянні з показниками минулих років.
В Україні зріс рівень смертності дельфінів Фото: Наша газета

Такі висновки Міністерство екології та природних ресурсів України зробило, проаналізувавши отримані повідомлення про випадки викидів мертвих і ослаблених дельфінів на пляжі в літню пору. Також повідомляється, що причини підвищеної смертності китоподібних поки невідомі, інформує прес-служба відомства.

За словами голови Мінекології Василя Полуйка, встановленням причин смертності займаються фахівці Українського наукового центру екології моря та Національної академії наук України.

Фахівці припускають, що причиною підвищеної смертності дельфінів можуть бути інфекційні захворювання або отруєння токсичними речовинами.

Також в повідомленні йдеться про те, що підвищена смертність серед китоподібних спостерігається не тільки в морській акваторії України, але і в акваторіях Румунії, Грузії та Росії.

Нагадаємо, протягом літа неодноразово з'являлись повідомлення про знайдених мертвих дельфінів. Кілька десятків трупів дельфінів виявили на узбережжі в районах Вилкове і Приморське, Одеська область.

У червні через браконьєрські сітки у Дунаї та прибережних водах Чорного моря загинули сім дельфінів-азовок, які заплутались у неводах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 15:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.