В Україні зросло споживання газу
Так, українська промисловість спожила 6,5 млрд куб. м (+10,9% до січня-серпня 2016), виробничо-технологічні витрати склали 2,8 млрд куб. м (+39%), - свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
А ось населення і бюджетні організації навпаки скоротили споживання газу до 7,4 млрд куб. м (-1,4%), ТКЕ - до 3,7 млрд куб. м (-8,3%).
Нагадаємо, в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.
Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.
Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.
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