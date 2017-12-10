В Україні зросло споживання газу

За перші 8 місяців 2017 року Україна збільшила споживання природного газу на 5,1% (982 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 20,4 млрд куб. м.

Так, українська промисловість спожила 6,5 млрд куб. м (+10,9% до січня-серпня 2016), виробничо-технологічні витрати склали 2,8 млрд куб. м (+39%), - свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

А ось населення і бюджетні організації навпаки скоротили споживання газу до 7,4 млрд куб. м (-1,4%), ТКЕ - до 3,7 млрд куб. м (-8,3%).

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.

Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.

Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.

