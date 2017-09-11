В Україні зросло виробництво легкових автомобілів
Про це повідомляється на сайті Укравтопрому.
"У загальному обсязі автовиробництва більшу частину склали легкові автомобілі, яких було випущено 835 шт.: +21,2% до вересня і +91,5% до жовтня минулого року. Жовтневе виробництво автобусів - 61 шт., такий обсяг на 16,4% менше від показника вересня, але на 27,1% перевищує результат торішнього жовтня", - сказано в повідомленні.
У звітному місяці також було виготовлено 48 вантажівок, що в 4 рази перевищує показник минулорічного жовтня, але на 20% менше від показника вересня 2017 року.
Всього за десять місяців 2017 року в Україні було вироблено 6640 автотранспортних засобів (5649 штук легкових авто), що на 79% більше від торішнього результату.
З початку року в Україні поставлено на облік понад 44 000 імпортованих легкових авто, що були в експлуатації.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
В результаті, у вересні під Верховною Радою відбулась акція за легалізацію нерозмитнених авто.
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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