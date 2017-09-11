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В Україні зросло виробництво легкових автомобілів

У жовтні в Україні виробили 944 автомобілі
У жовтні на українських заводах було вироблено 944 автотранспортних засоби, що перевищує минулорічний показник на 90,3% і показник вересня на 14,8%.
В Україні зросло виробництво легкових автомобілів Фото: expres.ua

Про це повідомляється на сайті Укравтопрому.

"У загальному обсязі автовиробництва більшу частину склали легкові автомобілі, яких було випущено 835 шт.: +21,2% до вересня і +91,5% до жовтня минулого року. Жовтневе виробництво автобусів - 61 шт., такий обсяг на 16,4% менше від показника вересня, але на 27,1% перевищує результат торішнього жовтня", - сказано в повідомленні.

У звітному місяці також було виготовлено 48 вантажівок, що в 4 рази перевищує показник минулорічного жовтня, але на 20% менше від показника вересня 2017 року.

Всього за десять місяців 2017 року в Україні було вироблено 6640 автотранспортних засобів (5649 штук легкових авто), що на 79% більше від торішнього результату.

З початку року в Україні поставлено на облік понад 44 000 імпортованих легкових авто, що були в експлуатації.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

В результаті, у вересні під Верховною Радою відбулась акція за легалізацію нерозмитнених авто.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

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09 11 2017 21:33
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