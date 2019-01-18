Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні зросли штрафи за продаж книг з Росії без дозволів

Штрафи змінилися через зростання мінімальної заробітної плати
В Україні з 1 січня зросли штрафи за продаж книг, які ввезені з Росії без відповідних дозволів.
В Україні зросли штрафи за продаж книг з Росії без дозволів Фото: gettyimages.com

Тепер розмір штрафу складає 41 730 грн (10 мінімальних зарплат) за кожен перший випадок розповсюдження. За кожний наступний штраф складає 208 650 грн (50 мінімальних зарплат). Штрафи змінилися через зростання мінімальної заробітної плати (до 4173 грн), повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення та радіомовлення.

Минулого року продавців друкованої продукції з Росії оштрафували більш ніж на 1 млн гривень. Держкомтелерадіо закликало продавців "відповідально ставитися до добору асортименту видавничої продукції" та утримуватися від порушення законодавства, повідомляє комітет.

Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення з Росії до України 26 книг, які містять ознаки радянської та російської пропаганди.

Також, Петро Порошенко заявив, що обсяг україномовної літератури у книгарнях сягнув 78%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.