В Україні зросли штрафи за продаж книг з Росії без дозволів
Тепер розмір штрафу складає 41 730 грн (10 мінімальних зарплат) за кожен перший випадок розповсюдження. За кожний наступний штраф складає 208 650 грн (50 мінімальних зарплат). Штрафи змінилися через зростання мінімальної заробітної плати (до 4173 грн), повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення та радіомовлення.
Минулого року продавців друкованої продукції з Росії оштрафували більш ніж на 1 млн гривень. Держкомтелерадіо закликало продавців "відповідально ставитися до добору асортименту видавничої продукції" та утримуватися від порушення законодавства, повідомляє комітет.
Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення з Росії до України 26 книг, які містять ознаки радянської та російської пропаганди.
Також, Петро Порошенко заявив, що обсяг україномовної літератури у книгарнях сягнув 78%.
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